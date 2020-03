Final Fantasy VII Remake : deux livres dévoilés par Square Enix, les fans seront heureux

Alors que son arrivée est imminente, particulièrement désirée après des années insoutenables d'attente, Final Fantasy VII Remake s'offrira également par le biais de deux ouvrages inédits tout fraîchement confirmés par Square Enix. Le premier, "Final Fantasy VII Remake : World Preview", n'est ni plus ni moins qu'une plongée officielle dans le lore du jeu et ses mécaniques : personnages, lieux, gameplay et commentaires du producteur Yoshinori Kitase et du director Tetsuya Nomura seront ainsi étalés sur 128 pages. Le livre sera disponible le 8 septembre prochain pour 24,99 dollars.Le second ouvrage, quant à lui, se nomme "Final Fantasy VII Poster Collection" et offre ainsi une ribambelle d'affiches - 22 au total - venant de Final Fantasy VII, mais aussi du film Advent Children ou des projets Dirge of Cerberus, Crisis Core, et bien sûr Final Fantasy VII Remake. Ici, rendez-vous le 17 novembre pour en profiter au prix de 24,99 dollars également.