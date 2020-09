Final Fantasy XVI : l'exclu PS5 n'est que temporaire, d'autres plateformes à prévoir ?

chez Ampere Analysis Piers Harding-Rolls, qui affirme avoir eu la confirmation de Sony par la suite, il ne s'agira que d'une exclusivité temporaire.



L'insider va même encore plus loin et précise que ce contrat ne durera qu'un an : passé cette période, Square Enix sera donc libre de porter son RPG sur PC ou Xbox Series X/S si le cœur lui en dit. Rien ne confirme pour autant que ce sont ses plans : à titre de comparaison, Final Fantasy VII Remake est commercialisé sous la même formule et, pour l'instant, la firme japonaise s'est toujours pas prononcée sur l'éventualité d'une sortie sur Windows ou Xbox One. On verra bien...





Incontestablement, Final Fantasy XVI fut l'une des très grosses annonces du showcase PS5 d'hier soir : là où Sony a également frappé un grand coup, c'est que le jeu n'a été confirmé que sur sa nouvelle console. Mais alors, quid des autres plateformes ? À en croire l'analyste de