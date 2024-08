Fatal Fury City of the Wolves : Tizoc, Hotaru et Preecha en trois vidéos de gameplay

Fatal Fury City of the Wolves, son prochain jeu de baston qui ne verra pourtant pas le jour avant 2025. Mais peu importe, août est aussi le mois de la détente et quoi de mieux que de découvrir les trois nouveaux protagonistes de ce casting qui va allier visages familiers des années 90 à ceux d'aujourd'hui ? Pêle mêle, l'éditeur japonais nous invite à découvrir Tizoc (ou Griffon Mask pour son nom original japonais), catcheur qui a pris le relais de Big Bear dans Mark of the Wolves, Hotaru Futaba et enfin Preecha, qui n'est autre que la disciple de Joe Higashi et qui a hérité de toutes ses techniques en matière de coups de genou, coups de coude et autre tourbillons dévastateurs. Chacun est présenté via sa vidéo de gameplay et on vous laisse découvrir ça par vous-mêmes.















Avec la gamescom 2024 qui pointe le bout de ses stands, SNK a décidé de donner un coup de fouet à sa communication autour de