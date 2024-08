Fatal Fury City of the Wolves : Terry Bogard aura son Triple Geyser et une toute nouvelle furie aussi

Fatal Fury City of the Wolves s'accélère. Trois jours seulement après nous avoir proposé du gameplay avec Rock Howard, c'est au tour de son mentor, Terry Bogard, de nous montrer comment il reste toujours aussi incroyable à regarder. Si l'on connaît déjà tout du personnage, puisque ce dernier est jouable depuis quelque temps lors des événements presse, SNK avait pris soin de nous cacher certaines choses, notamment la présence des Ultra, ou plutôt des Furies si l'on emploie le bon terme. Non seulement, on apprend que le célèbre Triple Geyser sera là en plus du Buster Wolf, mais que cerise sur le gâteau, Terry a enfin droit à une toute nouvelle furie, à savoir un tourbillon qu'il a généré en assénant plusieurs coups, suivi d'un Power Geyser puissant. De quoi nous émoustiller pour la semaine.La sortie de Fatal Fury City of the Wolves est attendue pour début 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.