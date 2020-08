Fall Guys : une sortie sur d'autres consoles ? Les développeurs sont pour

Veuillez nous faire savoir sur Twitter et Discord sur quelles plateformes vous aimeriez jouer au titre, nous voudrions voir combien de demandes il y a", enchaîne même le studio ! En bref, s'il y a une véritable attente, il y a fort à parier que Devolver Digital donne le feu vert pour des portages imminents. Cela pourrait concerner la Xbox One et la Switch mais également les machines de prochaine génération comme la PS5 ou la Xbox Series X : il y aurait de quoi faire...





Sorti il y a peu, Fall Guys est une incontestable réussite pour Devolver Digital : sur Steam, le jeu a réalisé le meilleur lancement de l'éditeur tandis que sur PS4, le soft cartonne grâce à son inclusion dans les jeux gratuits du PlayStation Plus. Devant tout ce beau succès, ce sont les possesseurs d'autres consoles qui doivent être verts, ou tout du moins les développeurs de chez Mediatonic qui peuvent y voir un manque à gagner : sur le site officiel du jeu, dans la section FAQ , les concepteurs déclarent justement "qu'ils aimeraient voir le jeu sur d'autres consoles"... et pour ce faire, il semblerait que seuls les joueurs peuvent y remédier.