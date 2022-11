Evil West : de la cinématique et du gameplay dans le trailer final en 4K

Si les tests et les notes d'Evil West sont tombés hier soir, c'est aujourd'hui que sort officiellement le jeu. Forcément, du côté de son éditeur Focus Entertainment, on a préparé un trailer de lancement, histoire de nous remettre dans le contexte. Développé par le studio polonais Flying Wild Hog, Evil West nous transporte dans les Etats-Unis de la fin du XIXème siècle, sous la présidence de Grover Cleveland. On incarne Jesse Rentier, un chasseur de vampires faisant partie de l'Institut Rentier, dirigée par son père et leur rôle consiste à combattre les "tiques", tout en cachant leur existence auprès du grand public. Un scénario prétexte pour nous proposer des ennemis aussi bien du côté des vampires que des loups-garous qu'il va falloir décimer à grands coups de combos. Si le jeu se montre assez old school dans sa structure, il parvient à en tirer le meilleur et nous offrir du beau spectacle qui tâche. Une sorte de plaisir coupable, comme l'explique Fabien dans notre test disponible juste ici