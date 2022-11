Evil West : le mode coopération présenté en vidéo, le jeu sera plus difficile

Evil West se rappelle à notre bon souvenir à travers une nouvelle vidéo fraîchement mise en ligne par Focus Entertainment. Cette fois-ci, les développeurs de Flying Wild Dog ont souhaité mettre en avant le mode coopération qui s'annonce aussi brutale que la campagne solo. "Nous avons conçu notre jeu comme un jeu d'action palpitant, old school percutant, pensé pour découper des vampires en solo avant tout, explique Tomasz Gop, le lead producer du jeu. Toutefois, si vous voulez profiter de l'intégralité de la campagne avec un ami, notre mode coopération en ligne à deux joueurs est là pour ça !"Avant d'ajouter : "La coopération d'Evil West est simple et va droit au but, les deux joueurs incarnent Jesse et seul l'hôte progresse dans l'histoire. D'autre part, le défi augmente et certains affrontements voient leur composition changer significativement pour pimenter les choses." Naturellement, il sera tout à fait possible de s'adjoindre les services d'un pote le temps d'une mission, avant de reprendre l'aventure en loup solitaire. Par ailleurs, la séquence montre bien qu'en unissant leurs forces, les deux chasseurs pourront élaborer des combos afin d'infliger le maximum de dégâts aux adversaires les plus coriaces.On vous laisse regarder tout ça en rappelant qu'Evil West sera disponible à partir du 22 novembre prochain sur Xbox Series S, Xbox Series X, PS4, PS5, Xbox One et PC, et que les précommandes sont ouvertes sur le store de Focus Entertainment