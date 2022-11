Evil West : une nouvelle vidéo avec l'acteur Danny Trejo, il ne fait pas dans la dentelle

Pour une raison qui nous dépasse, Danny Trejo est devenu la coqueluche du jeu vidéo parmi tous les acteurs de Hollywood. Après Call of Duty, Far Cry 6, SCUM, OlliOlli World et bien d'autres, le voici dans Evil West. Bon ok, c'est juste pour une pub. Mais tout de même. pic.twitter.com/FPjFcwlWdG — Maxime CHAO (@MaximeChao) 17 novembre 2022

Evil West refait surface à travers une toute nouvelle vidéo fraîchement mise en ligne par Focus Entertainment. Teintée d'humour, elle met en scène l'acteur américain Danny Trejo (Machete, Desperado, Heat) qui ne semble absolument pas intéressé par les loot boxes, bonus quotidiens de connexion, DLC, Season Pass anniversaire et autres cartes ultra rares de héros cinq étoiles. Ce que souhaite avant tout le bonhomme, c'est tout simplement tabasser des vampires comme le promet le titre de Flying Wild Hog. Quand on voit comment la vidéo tourne en ridicule ces pratiques souvent décriées par les joueurs, on pense forcément aux shows de Devolver Digital qui a l'habitude de faire dans la satire. On rappelle qu'Evil West sortira le 22 novembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS5, PS4 et PC.