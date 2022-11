Evil West : la durée de vie du jeu est connue, il y aura un New Game +

Alors qu'Evil West sort demain (22 novembre), XboxDynasty a eu l'occasion de s'entretenir avec les développeurs de Flying Wild Hog. Ils en ont donc profité pour les interroger sur la durée de vie du jeu. "Pour la campagne principale, entre 10 et 15 heures de jeu seront nécessaires, a expliqué le producteur Tomek Gop. Et c'est sans compter les autres aspects du jeu tels que la coopération, le New Game +, les quatre niveau de difficulté, le permadeath et la possibilité de rejouer les missions." Comme toujours, il ne s'agit que d'une estimation ; il n'est donc pas impossible que des joueurs viennent à bout d'Evil West en beaucoup moins de temps, d'autant que l'on ne parle pas d'un open-world.Pour ceux qui l'auraient déjà oublié, on rappelle que le jeu permet d'incarner Jesse Rentier, un chasseur de vampires dont l'Institut a été réduit en miettes par les buveurs de sang. Pour remettre l'organisation sur pied, il devra donc les poursuivre aux quatre coins du Far West, avec en toile de fond un sombre complot. Evil West est prévu sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et PC.