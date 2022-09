Evil West : Focus nous offre 13 min de gameplay en 4K sans aucune coupure

Quand il s'agit d'évoquer Evil West, Focus Entertainment et le studio Flying Wild Hog ne sont jamais avares en gameplay. Alors que nous avons déjà eu la chance de voir pas mal de séquences de jeu, révélant un gameplay nerveux, pour ne pas dire bourrin, voilà que 13 nouvelles minutes de pur gameplay viennent d'être lâchées sur Internet. C'est la manière pour les deux entreprises de célébrer l'ouverture des précommandes de ce jeu désormais attendu pour le 22 novembre prochain. Il avait en effet été repoussé cet été, la date du 20 septembre étant trop rapprochée pour que les développeurs puissent peaufiner leur bébé comme il se doit. L'occasion de découvrir un peu plus l'ambiance mi cowboys mi FarWest de ce TPS où les combos seront légions, rappelant sur certains aspects un certain God Hand. Niveau histoire, on va incarner un certain Jesse Rentier qui bosse pour l'Institut Rentier, une organisation chargée de traquer et d'exterminer les vampires. On imagine qu'il va y avoir de la trahison et on espère que les gros boss seront là pour compliquer notre tâche. Rendez-vous le 22 novembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.