Evil West : un nouveau trailer avec du gameplay explosif, Jesse Rentier n'a pas le temps

Edgar Gravenor qui a survécu au drame, il devra lever le voile sur un sombre complot tout en faisant renaître l'organisation de ses cendres. Bien évidemment, on nous promet des scènes d'action explosives durant lesquelles le héros pourra affronter une ribambelle de monstres assoiffés de sang. On nous annonce un arsenal particulièrement fourni, et que Jesse Rentier sera capable d'améliorer ses armes et de les combiner pour claquer des combos dévastateurs en combat rapproché, ou alors attaquer à distance avec un maximum de puissance.On profite de l'occasion pour rappeler qu'Evil West fera l'objet d'une Signature Edition exclusive au store de Focus Entertainment . Tiré seulement à 50 exemplaires dans le monde, elle comprend un cadre numéroté en bois laminé d’un artwork de l’artiste Gabz, une copie physique du jeu avec une jaquette exclusive, ainsi que le DLC "Wild Wild East". Comme vous devez certainement vous en douter, tout est déjà parti. Une dernière chose : la sortie du jeu est fixée au 22 novembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et PC.