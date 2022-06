Evil West : on sait quand le jeu sortira sur consoles et PC, un trailer qui ne fait pas dans la dentelle

d’une organisation secrète de chasseurs de vampires.Pour se débarrasser des créatures qui se dresseront sur sa route, il pourra bien évidemment compter sur des armes à feu, son gantelet électrique et tout un tas de gadgets dernier cri. En plus de pouvoir améliorer son équipement, il aura également la possibilité de booster ses propres compétences et d'en débloquer des nouvelles. Bref, il y aura moyen de le façonner selon notre style de jeu, sachant que l'Ouest Américain pourra être parcouru seul ou à deux.