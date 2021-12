Evil West : cowboys VS démons dans un TPS nerveux, par les créateurs de Shadow Warrior

Rappelez-vous, c'était il y a un an, Focus Entertainment révélait un partenariat avec le studio Flying Wild Hog pour la création d'un jeu inédit, répondant au nom de Evil West. A l'époque, on avait eu droit à un trailer d'annonce en CGI qui présentait le héros du jeu et ses différentes capacités grâce au gantelet qu'il porte à la main droite. Il aura fallu attendre les Game Awards 2021 pour enfin découvrir du gameplay de ce TPS nerveux qui rappelle un certain God Hand dans certaines de ses mécaniques, notamment au niveau des esquives. On ne sait pas si les créateurs de Shadow Warrior se sont inspirés du titre de Capcom, mais le gameplay semble plutôt bien pensé, entre shoot à l'arme lourde ou enchaînement de coups au corps-à-corps avec ce gantelet capable de sortir 3 lames façon Wolverine, de se transformer en arbalète ou mieux générer une déflagration électrique. Toujours est-il que cette vidéo qui enchaîne cinématiques CGI et gameplay réel de façon seamless fonctionne à mervelle, et donne envie de s'intéresser davantage à ce titre prévu pour 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.