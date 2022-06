Evil West : 10 min de gameplay en 4K, c'est nerveux et bien bourrin !

sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et PC.





Quelques jours seulement après nous avoir révélé la date de sortie de son Evil West, Focus Entertainment nous propose de nous intéresser un peu plus en profondeur à son jeu de western où l'on incarne un chasseur de vampires. C'est donc une vidéo de gameplay de 10 minutes, disponible au format 4K, qui nous est proposé, histoire de montrer un peu l'étendu des mécaniques de gameplay. On s'aperçoit par exemple que le jeu alternera entre séquences de gunfight avec des armes à feu puissantes avec du close combat qui rappelle un peu le God Hand de Capcom. On ne sait pas si les développeurs de Flying Wild Hog se sont inspirés de ce dernier, mais il y a tout de même quelques ressemblances, notamment au niveau des coups portés et des de la façont dont il est possible de projeter les ennemis. La vidéo montre également l’interface utilisateur qui permettra de customiser son style de jeu grâce à un arbre de compétences, qui permettra d'améliorer à la fois ses armes et ses aptitudes au corps-à-corps. Quant à l'histoire, on incarne Jesse Rentier, un redoutable chasseur de vampires de l’Institut Rentier, qui va se fritter avec des humains, mais surtout des vampires et des créatures fantastiques. D'ailleurs, la vidéo se termine avec un combat de boss avec une chauve-souris évoluée géante.La sortie de Evil West est attendue pour le 20 septembre prochain