eSports World Cup : on connaît le programme, l'Arabie Saoudite a mis les grands moyens

L'été approche à grands pas, et avec lui se dessine la prochaine grosse compétition de sport électronique : la fameuse eSport World Cup qui se déroulera à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. Après nous avoir dévoilé la liste des jeux qui seront en compétition, puis les équipes en lice, mais aussi la somme hallucinante de 60 millions de dollars de cash-prize, les organisateurs nous proposent un détail complet du programme qui attend joueurs comme spectateurs. En effet, le planning de chaque semaine a été révélé pour les 8 semaines de compétition, puisque le tournoi se tiendra du 3 juillet au 25 août 2024. Autant vous dire que l'été sera définitivement tourné vers l'Arabie Saoudite si jamais vous vous intéressé à l'eSport. Ce qu'on constate cependant, c'est que ce sont des jeux bien connus de la scène eSport qui ouvre le bal, notamment un certain League of Legends, mais aussi DOTA 2. Il faudra attendre les Semaines 4 et 5 pour voir débarquer du Overwatch 2 et du Rainbow Six Siege, tandis que les jeux de baston type Street Fighter et Tekken seront en Semaine 6 et 8. Pour les amateursde football, il faudra être connecté Semaine 7 pour voir des compétitions de EA Sports FC 24, en même temps que du Starcraft 2. Un joli programme qu'on vous propose en image.



