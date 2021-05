Electronic Arts : un nouveau jeu d'action-aventure en développement et un studio inédit sur le coup

Kevin Stephens, l'ancien vice-président de Monoloth Production, et donc l'homme derrière L'Ombre du Mordor et L'Ombre de la Guerre pour le compte de Warner Bros. " En tant que personne connue pour ses jeux d'action-aventure en monde ouvert, nous savons que les joueurs attendront avec impatience plus de détails sur ce nouveau studio et ses projets", déclare ainsi Samantha Ryan, vice-président d' Electronic Arts, avouant que ce nouveau jeu n'en est encore qu'au stade préliminaire.



En effet, pour le moment, il faut encore définir la taille du soft, sa croissance de conception et les besoins qui s'ensuivent : autant dire que l'on n'est pas près de le voir au grand jour. Mais quoiqu'il en soit, notre curiosité est toute éveillée.





Pour une firme aussi grande qu'Electronic Arts, prévoir ses plans très en amont et injecter certains budgets onéreux fait partie intégrante de son plan d'expansion. On pense évidemment à Battlefield 6 qui, selon les dires, est en chantier colossal - le plus gros jamais réalisé dans la saga - ou à d'autres titres encore secrets... comme celui dont il est question aujourd'hui :On ne sait pas encore grand-chose de ce soft inédit si ce n'est qu'il ne sera pas mené par n'importe qui :