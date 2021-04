Battlefield 6 : DICE promet du lourd sur next-gen, la série débarquera sur mobiles en 2022

"Grâce à la collaboration avec d'autres studios de développement prestigieux d'Electronic Arts, nous avons constitué la plus grande équipe de développement jamais vue pour un Battlefield sur console et PC. Nos amis chez Criterion [ est en cours de préparation, et nous avons hâte de tout vous montrer", indique ainsi Oskar Gabrielson, le directeur du studio suédois. Au passage, il précise que l'équipe derrière le jeu n'a jamais été aussi grande."Grâce à la collaboration avec d'autres studios de développement prestigieux d'Electronic Arts, nous avons constitué la plus grande équipe de développement jamais vue pour un Battlefield sur console et PC. Nos amis chez Criterion [ qui a dû repousser la sortie du prochain Need For Speed , ndlr] et DICE LA travaillent avec nous pour donner vie à notre vision commune du jeu, tandis que l'équipe de Göteborg se charge de faire passer la technologie au niveau supérieur."





Il ajoute : "Pour l'instant, nous en sommes à la phase des tests quotidiens pour peaufiner, équilibrer et donner naissance au meilleur Battlefield qui soit. Croyez-moi, cet épisode s'annonce grandiose. On y retrouve tous les ingrédients qui font le succès de Battlefield , avec un degré de finition jamais vu. Une dimension épique. Une guerre militaire totale. Des instants complètement fous et inattendus. Une destruction qui affecte la partie. Des batailles titanesques, avec encore plus de joueurs et de chaos. Le tout grâce à la puissance des consoles et PC nouvelle génération."



L'autre partie du communiqué concerne l'arrivée de Battlefield sur les terminaux mobiles en 2022, un projet mené en collaboration avec Industrial Toys. " Ne vous y trompez pas : il s'agit d'un jeu à part entière, prévient le même Oskar Gabrielson. Conçu spécifiquement pour la plateforme mobile, c'est un épisode distinct de celui que nous préparons sur consoles et PC. Entièrement développé par iToys, cette expérience Battlefield unique et exigeante vous permettra de profiter de la licence à tout moment. Ce jeu mobile entre dans une période de test avant sa mise en ligne l'année prochaine, alors attendez-vous à plus de détails à venir."



Avec Call of Duty Mobile qui s'est déjà fait une place au chaud sur iOS et Android avec plus de 300 millions de téléchargements, nul doute que Battlefield ne voudra pas faire de la figuration.





Alors que les rumeurs sur le prochain Battlefield continuent de se répandre sur la Toile, DICE a décidé de mettre un peu d'ordre en exposant ses projets pour sa série phare.