Need For Speed : le prochain épisode ne sortira pas en 2021, Electronic Arts explique pourquoi

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Electronic Arts enchaîne des décisions d'ordre stratégique ces derniers temps. En effet, après avoir demandé à BioWare de faire de Dragon Age 4 un jeu exclusivement solo , après avoir annulé le développement d'Anthem Next , l'éditeur américain annonce à présent avoir fait le choix de repousser la sortie du prochain Need For Speed à 2022, alors que l'on s'attendait à ce qu'il débarque cette année. C'est Laura Miele elle-même qui l'a confirmé à nos confrères de Polygon , dans le cadre d'une interview où Battlefield 6 fait office de justification."Le développement de Battlefield se déroule bien, assure celle qui est en charge des studios Electronic Arts. L'année dernière, les équipes ont travaillé d'arrache-pied, sachant que nous avons travaillé de chez nous. C'est compliqué de développer des jeux en télétravaillant, et les équipes de DICE sont un peu fatiguées. En tout cas, nous disposons d'un excellent jeu au potentiel incroyable."Avant d'ajouter : "C'est une décision que nous n'aurions pas pu prendre sans en discuter en premier lieu avec Criterion, sans parler de ce qu'ils pourraient apporter à Battlefield. Ils ont participé au développement de Star Wars Battleferont, ils ont déjà collaboré sur des Battlefield, et ils ont une relation étroite avec DICE. Je suis persuadée que ça ne leur apportera que du positif."De toute façon, compte tenu qu' Electronic Arts a racheté Codemasters , le report du prochain Need For Speed ne devrait pas se faire sentir puisque les développeurs britanniques ont pour mission de sortir un jeu de course à la fin de cette année.