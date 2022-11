Burnout : le célèbre jeu de course bientôt de retour ? La réponse de Criterion

Si Criterion Games est derrière Need For Speed Unbounded, le studio britannique est surtout réputé pour avoir créé Burnout, le célèbre jeu de course arcade dont le dernier épisode majeur remonte à 2008 avec Burnout Paradise. Naturellement, nos confrères d' Eurogamer ont profité de leur interview avec Kieran Crimmins, le directeur créatif de Need For Speed Unbounded, pour l'interroger sur un éventuel retour de la série."Je l'espère, a-t-il répondu. Pour le moment, ce n'est pas quelque chose que nous envisageons de faire. Je ne suis pas en train de dire que c'est le prochain jeu sur lequel je travaille. [...] Maintenant, les deux jeux pour lesquels le studio a le plus de passion sont bien évidemment Need For Speed et Burnout. Nous aimons ces deux licences, Burnout ayant une approche du jeu de course qui, à mon avis, serait absolument phénoménale aujourd'hui. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'adorerais ça [un retour de Burnout, ndlr]. Si tout se déroule parfaitement avec les jeux que nous développons, et que nous avons l'opportunité d'agrandir l'équipe, peut-être que nous pourrons le faire. Ça ne fait pas partie de nos plans immédiats, mais ce serait vraiment amusant."À noter que Kieran Crimmins nous avait tenu le même discours lorsque nous l'avions interviewé il y a quelques semaines. "La liste des jeux qu’on aimerait faire est incroyablement longue, mais parmi ceux qu’on place au sommet de cette liste, c’est sortir un nouveau Burnout, avait-il alors expliqué à Maxime . C’est un jeu phénoménal et c’était vraiment bien de le faire. Et on sait que beaucoup de gens aiment Criterion pour la franchise Burnout. Mais je répète encore une fois, on n’est pas en train de développer un nouveau Burnout, hein ?"On rappelle que ces dernières années, Criterion Games a surtout épaulé d'autre studios dans le développement de jeux tels que Need For Speed Rivals (2013), Star Wars Battlefront 2 (2017), Battlefield 5 (2018), ou encore Battlefield 2042 (2021). Pour mémoire, Need For Speed Unbounded est attendu pour le 2 décembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et PC.