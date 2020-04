Burnout Paradise Remastered : le carambolage reprendra en juin sur Switch

Même 12 ans après sa sortie, l'excellent Burnout Paradise n'a pas encore dit son dernier mot : son édition Remastered, déjà publiée sur PS4 et Xbox One en 2018, débarquera prochainement sur Switch. Mais quand, telle était la question de tous les amateurs de tôle froissée qui peuvent désormais se contenter d'un premier élément de réponse fourni par le site officiel polonais du jeu :Malheureusement,Et pour les collectionneurs, rassurez-vous, une version physique est bel et bien prévue.Burnout Paradise, dernier opus de grosse envergure de la saga qui avait brillamment renouvelé les codes grâce à un open-world teintée d'une liberté bienvenue et d'une réalisation de premier ordre : plus d'une décennie plus tard, et ce malgré un portage que l'on vous détaille ici , le titre de Criterion reste encore un petit bijou d'intensité que l'on ne saurait trop vous conseiller. Une valeur sûre.