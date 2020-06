Burnout Paradise Remastered : un trailer de lancement pour la version Switch, du fun et des crashs

Burnout Paradise est certainement l'un de nos meilleurs souvenirs sur la génération précédente. C'est bien simple : avec un open world rock'n'roll, des sensations brutes folles et un système de liberté révolutionnaire dans la saga, Criterion Games a frappé très, très fort en 2008. Bien sûr, on pleure toujours à chaudes larmes, douze ans après, qu'aucune suite n'ait jamais vu le jour puisque le studio est désormais en charge des Need For Speed, tandis que le seul plan d'EA concernant la saga est de porter cet opus chéri sur toutes les plateformes.La prochaine et la dernière (?) est donc la Nintendo Switch et, d'ailleurs, le jeu est désormais disponible sous son édition Remastered pour la modique somme de 59,99 euros : en voici le trailer de lancement, comme le veut la tradition. C'est court, c'est sec, c'est funky. On aime.