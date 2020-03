Burnout Paradise Remastered : le jeu annoncé sur Switch, un trailer avec de la tôle froissée

À travers 8 packs de contenu supplémentaire, et grâce à plus de 130 véhicules, à des lieux inédits à explorer tels que Big Surf Island, et aux centaines de défis en ligne, vous allez vivre les cascades dopées à l’octane et les destructions tous azimuts", nous prévient-on en ce qui concerne le contenu du jeu. On nous signale même une navigation intuitive dans la carte grâce à l'écran tactile de la console. Curieux de voir ce que ça donne.

Disponible sur PC, PS4 et Xbox One depuis 2018, Burnout Paradise Remastered débarquera dans le courant de l'année sur Nintendo Switch. C'est en effet ce qu'Electronic Arts et Criterion Games ont fait savoir lors du Direct Mini de cet après-midi, trailer à l'appui. C'est la première fois que la console hybride accueille un épisode de la série, et il faut croire que les développeurs n'ont pas fait les choses à moitié puisque l'on nous promet du 60fps.