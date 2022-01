Dying Light 2 : le jeu est encore décalé, mais uniquement sur Nintendo Switch

Dying Light 2 : Stay Human de nouveau reporté, non il ne s'agit pas d'un troll mais bel et bien d'une annonce officielle de la part de Techland qui ne pourra pas honorer les joueurs sur Switch. La version sur la machine de Nintendo est donc décalée de plusieurs mois, précisant qu'elle sortira dans les 6 mois après la sortie sur les autres plateformes, toujours fixée au 4 février prochain. Il va donc falloir prendre son mal en patience, mais les développeurs promettent que ce retard de calendrier a pour objectif de proposer la meilleure expérience possible sur Nintendo Switch, jouable d'ailleurs uniquement en cloud. En attendant, sur Switch, on peut s'amuser avec le premier Dying Light dans sa version Platinum Edition, sorti en décembre 2021.