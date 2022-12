DualSense Edge : la manette PS5 Pro aura une batterie plus faible, les 1ers tests sont formels

God of War Ragnarök, pour lesquelles on souhaite disposer de toute la course de la touche R2, ou de Call of Duty Modern Warfare II qui exige une longueur de gâchette plus courte afin de tirer plus vite. Bien sûr, comme toute manette pro existante quel que soit la machine, la DualSense Edge proposera trois séries de capuchons de joystick (standard, rond ou concave) que l'on peut clipser et déclipser très aisément. D'ailleurs, dans un souci de garder la manette vivante le plus longtemps possible, Sony Interactive Entertainment a mis en place un système qui permet de remplacer plus facilement toute la structure mécanique des sticks analogiques.









Depuis l'annonce de son tarif élevé de 239,99€, la DualSense Edge est un devenu aussitôt un produit de luxe que tout le monde ne sera pas prêt à investir lors de sa sortie le 26 janvier 2023. Aussi, pour justifier un tel prix, Sony Interactive Entertainment a décidé de prendre le temps d'expliquer sa conception, ses fonctionnalités et son design également. Dans un article posté sur le PlayStation Blog et via une nouvelle vidéo explicative de plus de 6 minutes, les techniciens, ingénieurs et responsables produits de la manette Pro de la PS5 reviennent en détails sur les avantages de posséder un tel accessoire chez soi. Côté design, on apprend que si la DualSense Edge ressemble énormément à sa grande soeur, c'est bien parce que les retours des joueurs sur la manette classique étaient nombreux. Avec son ergonomie appréciée, Sony Interactive Entertainment devait donc garder cette même ligne et prise en mains pour la DualSense Edge. Mais choisir son style de jeu était l'un des leitmotiv chez les concepteurs, qui ont rapidement intégré de nombreuses nouvelles fonctionnalités.Parmi celles qui se distinguent des manettes Pro qu'on retrouve chez les autres fabricants, il y a la présence d'interrupteurs placés non loin des touches R2 et L2 et qui ont pour objectif de permettre le réglage des longueurs des gâchettes en question. Cette amplitude de la course peut ainsi différer selon les jeux testés, et les sensations ne sont pas nécessairement les mêmes selon si l'on joue àDes touches de fonctions (fn) ont été ajoutées sur cette DualSense Edge, histoire que le joueur puisse ajuster le volume, les paramètres du chat, ou le changement de profil très rapidement. Une demande assez forte de la part des joueurs qui ont poussé les ingénieurs de Sony à trouver l'emplacement idéal pour accéder aux paramétrages de la manette. Si la vidéo et l'article sur le PlayStation Blog sont complets, l'autonomie n'a en revanche pas été évoquée. Il faut alors se rendre sur le site The Verge pour apprendre que l'autonomie de la DualSense Edge sera plus faible que la manette PS5 standard. Le site a en effet procédé à des tests et ont donc constaté qu'il fallait la recharger plus vite que d'habitude. Un porte-parole de Sony Interactive Entertainment a d'ailleurs avoué que l'autonomie de la DualSense Edge sera "légèrement inférieure" à celle de la manette de base, en raison des nouvelles fonctionalités qu'elle abrite. Difficile pour les joueurs d'accepter cela, surtout au prix auquel la manette est vendue. On pourra évidemment se rattraper avec le câble de recharge qui sera fourni avec la manette et son étui de protection.

La sortie de la DualSense Edge est attendue pour le 26 janvier 2023, d'abord sur le site officiel de PlayStation avant d'arriver chez tous les revendeurs du monde entier.