Dragon Ball Z Sparking Zero : un nouveau trailer, il y a Mirai Gohan, celui avec un seul bras

Bandai Namco nous a presque pris par surprise en nous annonçant last minute l'arrivée d'un nouveau trailer pour Dragon Ball Sparking Zero. Le jeu est particulièrement attendu et pour cause, il s'agit du nouvel épisode de la série Budokai Tenkaichi, qui a connu son heure de gloire à l'ère de la PS2. Il s'agit du 4è trailer et je vous propose qu'on la regarde ensemble, tout de suite, en VO, en langue japonaise, et qu'on en discute juste après. Parce que oui, vous ne rêvez pas, Mirai Gohan est bel et bien dans le jeu !!



Première chose qu'on peut constater avec ce trailer, c'est que la communication de Bandai Namco est parfaitement huilée. Déjà, on est à 1 mois après le dernier trailer, qui avait révélé un combat entier entre Goku et Vegeta, nous permettant de constater que les transformations en temps réel seront comprises dans le jeu. On a également pu voir la différence entre les personnages puissants et ceux qui sont rapides et aujourd'hui, c'est un autre thème qui est mis en avant et qui avait été teasé dans le magazine japonais V-Jump il y a une quinzaine de jours. L'idée est de mettre en confrontation les maîtres et leurs élèves cette fois-ci. Gohan enfant avec Piccolo, Kame Sennin avec Krilin et Yamcha, Gohan ado avec Videl, Beerus & Whis et la crème du crème, Trunks du futur avec Gohan du futur, la version Mirai, celle où Gohan perd son bras, celle où Gohan est le plus bad-ass, la version qu'on aurait adoré avoir dans la timeline principale.



Par contre, toujours pas de date de sortie pour ce titre qui devrait néanmoins arriver cette année en 2024. On va ronger notre frein en attendant d'autres infos et du vrai gameplay comme le mois dernier.