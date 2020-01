Dragon Ball Z Kakarot : les temps de chargement diminués dans de prochaines mises à jour

Tout fraîchement sorti dans le commerce, les avis autour de Dragon Ball Z Kakarot s'avèrent plutôt mitigés. Il faut dire que malgré son fan service ultra-respectueux, la technique du jeu de CyberConnect2 s'annonce sacrément perfectible, notamment au niveau de ses temps de chargement nombreux et rébarbatifs : l'open world n'en est effectivement pas vraiment un, se composant de nombreuses zones séparées... par des loading un peu trop remarqués.Du coup, le célèbre studio a bossé dur et vient d'annoncer que tout cela sera diminué dans plusieurs prochaines mises à jour : une véritable bonne nouvelle qui vient s'ajouter au patch day one, dont une des fonctions était déjà de raccourcir les temps de chargement. Nous n'avons pas de date précise pour les updates en question mais nous vous tiendrons évidemment en question, parole de scout.