Dragon Ball Z Kakarot : la version Switch se montre encore avec du gameplay de Gotenks et Vegito

Plus que quelques semaines avant l'arrivée de Dragon Ball Z Kakarot sur Nintendo Switch, et Bandai Namco Entertainment nous propose de découvrir une nouvelle vidéo de gameplay. Il est question surtout d'officialiser l'arrivée de Gotenks et de Vegito (Vegetto en français, c'est trop laid) en tant que personnages jouables, puisqu'on rappelle qu'ils n'étaient jouables qu'à des moments précis de l'aventure. Il s'agira d'ailleurs d'un bonus temporairement exclusif à la version Switch, puisque l'éditeur japonais a confirmer qu'il faudra attendre avant de les voir débarquer sur les autres supports. La sortie de la version Switch de Dragon Ball Z Kakarot est attendue pour le 24 septembre prochain.