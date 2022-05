Dr Strange 2 : Elizabeth Olsen lassée par le MCU ? Elle parle de ses frustrations et ses sacrifices pour Marvel

Catapultée dans le MCU en 2014 dans Avengers : L'Ere d'Ultron dans le rôle de Wanda Maximoff, l'actrice Elizabeth Olsen est sans doute l'un des meilleurs éléments de Dr Strange in the Multiverse of Madness. Il est vrai que depuis 8 ans, son personnage était sous-exploité et évidemment déceptif quand on connaît son potentiel dans les comic-books. Mais 2022 marque enfin l'année où on va pouvoir reconsidérer notre regard sur la Scarlet Witch, notamment depuis qu'elle a avalé le Darkhold à la fin de WandaVision. En promotion un peu partout dans le monde depuis plusieurs semaines, elle s'est confiée au New York Times sur son implication pour Marvel et les contraintes de contrat une fois qu'on décide de faire partie de la famille des super-héros du MCU. Si elle se réjouit d'être devenu la Sorcière Rouge, elle ne peut s'empêcher de se rappeler qu'elle a dû refuser certains rôles, dont un en particulier dans le film The Lobster de Yorgos Lanthimos , qui est reparti avec le prix du jury aux Festival de Cannes en 2015.

J'ai commencé à être frustrée. J'avais la sécurité de l'emploi avec Marvel, mais j'étais en train de perdre des rôles qui me correspondaient davantage. Et plus je m'en éloignais et moins j'étais considérée. Perdre ce rôle pour The Lobster a été un crève-coeur. J'étais lié contractuellement avec Marvel et je ne pouvais pas m'en défaire. Donc, ça n'a pas fonctionné.

Doit-on y voir une certaine forme de lassitude du MCU ? Sans doute, surtout si l'actrice de 33 ans commence à en parler publiquement, et compte-tenu du (pseudo) sort qui est réservé à son personnage, cela pourrait être une sortie valable pour elle de sortir du MCU. Toutefois, à la question de savoir si elle est prête à accepter d'autres films dans le rôle de Wanda, elle avance qu'elle le ferais, à condition qu'il s'agisse d'une bonne histoire avec un point de vue fort, et non pas être présent pour construire une trilogie. Après Robert Downey Jr, Chris Evans et Scarlet Johansson, Elizabeth Olsen est-elle la prochaine à vouloir quitter le MCU ? A Kevin Feige de retenir ses meilleurs éléments avec de vraies bonnes histoires...