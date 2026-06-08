DOOM The Dark Ages : un DLC qui abandonne le bouclier-tronçonneuse pour une lance surpuissante !

Lors du Xbox Games Showcase 2026, id Software a créé la surprise en dévoilant DOOM The Dark Ages – Revelations, un DLC narratif qui va prolonger les événements du jeu principal. Rappelez-vous, après la fin de la campagne, notre Doom Slayer est retrouvé dans une situation critique, puisque trahi, affaibli et projeté dans une strate glacée de l’Enfer. Et c'est exactement le but de cette extension, retrouver tous les moyens et la puissance de notre chasseur de démons. Ce dernier n’est plus en pleine possession de ses moyens, son armure est détruite et une partie de son arsenal a disparu. Pour lui permettre de briller à nouveau, id Software introduit une nouvelle arme centrale : une lance maudite aux multiples usages, capable d’empaler les ennemis, de renvoyer certains projectiles et de dynamiser les déplacements grâce à des mécaniques de traction et de grappin. Mais rassurez-vous, le bouclier-tronçonneuse sera toujours d'actualité et il reviendra faire étal de ses exploits.









Le DLC "Revelations" ne se contentera pas d’ajouter du contenu, il élargira aussi l’univers de DOOM The Dark Ages, vu que le joueur sera amené à explorer de nouvelles strates de l’Enfer, mais aussi des séquences plus inattendues, incluant des retours sur Terre et des environnements inspirés des origines de la saga. Bien sûr, id Software promet également l’arrivée de nouveaux types d’ennemis et une difficulté toujours bien présente. En parallèle du DLC, une mise à jour gratuite du mode arène viendra enrichir le jeu principal avec de nouveaux outils de personnalisation et des fonctionnalités étendues pour créer et partager ses propres défis. DOOM The Dark Ages – Revelations sera disponible le 7 juillet 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.



















