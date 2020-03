DOOM Eternal : un trailer badass pour la customisation du DOOM Slayer

On connait tous le DOOM Slayer,l'iconique héros jouable de l'illustre saga d'id software. Terrible fossoyeur des enfers, redouté d'innombrables démons, notre charmant bonhomme n'est pas là pour blaguer et respire la "badass attitude" : figurez-vous qu'il sera possible d'opter pour plusieurs tenues dans le très attendu DOOM Eternal, pour plus ou moins de style.Il y aura ainsi de l'old-school, du guerrier mais aussi du complètement fantaisiste à l'instar du skin Licorne qu'il sera possible d'obtenir grâce à Twitch Prime : rappelons qu' aucune microtransaction ne sera à déclarer dans le jeu, tous les éléments cosmétiques étant achetables grâce aux points d'XP. Bref, rendez-vous le 20 mars pour profiter du soft sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.