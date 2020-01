DOOM Eternal : quand les développeurs abordent le sujet des microtransactions

Il n'y aura pas de store. La seule chose que vous pourrez débloquer avec l'XP, c'est du cosmétique. Ces éléments cosmétiques n'auront pas d'impact sur le jeu, ils ont juste un design cool. DOOM Eternal est un titre à soixante dollars, pas un free-to-play ou un jeu mobile - nous vous donnons une expérience complète.

De nos jours, il va sans dire que. Alors, forcément, on se demande bien quels titres en profiteront cette année :Et si oui, que pourrait-il bien proposer ? Directeur créatif chez id Software, Hugo Martin s'est exprimé à ce sujet sur Facebook et, rassurez-vous... Tout devrait bien se passer.Bref, pas d'inquiétude :On rappelle que le jeu sortira le 20 mars prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Googla Stadia tandis que la version Switch, elle, débarquera un peu plus tard dans l'année. On a hâte.