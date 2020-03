DOOM Eternal : sanglant et redoutable, le trailer de lancement est enfin là

Enfin, la date fatidique du 20 mars se rapproche très sérieusement. Originellement prévu pour la fin d'année 2019, DOOM Eternal aura finalement été retardé de plusieurs mois après la surprenante décision de ses auteurs d'id Software : qu'importe, l'important, c'est d'avoir un excellent jeu et ce nouvel opus de l'illustre saga semble bien parti pour s'imposer comme tel.S'appuyant sur un gameplay plus aérien, un contenu ultra-dense, un lore mystique et une ambiance d'enfer (à proprement parler), le soft livre aujourd'hui son trailer de lancement on ne plus énervé : la pression est grande, l'hémoglobine prête à couler et la presse d'ores et déjà emballée comme le montre si bien cette ultime bande-annonce. En attendant notre test qui ne devrait pas tarder, on vous conseille donc de jeter un œil à la vidéo en question et de patienter sagement jusqu'à la sortie du titre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia.