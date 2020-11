DOOM Eternal : la version Switch devrait arriver sous peu, pas de version boîte au programme

On a tendance à l'oublier, mais DOOM Eternal, sorti en mars dernier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, doit encore faire débarquer les enfers sur Switch. Aux dernières nouvelles, nous apprenions que le studio en charge du portage avançait bien : mieux encore, que celui-ci serait particulièrement efficace. Malheureusement, depuis, c'est un peu la langue de bois du côté d'id Software... jusqu'à ce que Bethesda confirme à IGN que les choses allaient prochainement bouger. Pour ainsi dire, la sortie de cette édition Nintendo "serait imminente" : en revanche, mauvaise nouvelle, le FPS ultra-sauvage ne sera proposé qu'en version digitale, ce qui a déclenché une vague d'annulations de précommande selon nos confrères américaines. Bon, désormais, on attend une véritable date de sortie.