DOOM Eternal : démoniaque et ultra-brutal, voici un nouveau trailer furieux

DOOM Eternal aurait dû sortir en 2019 et, pourtant, il n'en fut rien. Contre toute attente, id Software et Bethesda ont décidé de reporter l'aventure au 20 mars 2020, soit dans un peu plus de deux mois : honnêtement, on a très hâte de poser nos mains sur ce titre dont le prédécesseur, sorti en 2016, avait mis tout le monde d'accord.Avec certaines mécaniques toujours délicieusement old-school et un level-design plus aérien, plus vertical, ce nouvel opus s'annonce franchement brut de décoffrage. D'ailleurs, l'éditeur vient tout juste de publier un tout nouveau story trailer assez représentatif de ce qui nous attend sur PC, PlayStation 4 et Xbox One : un périple diabolique à la direction artistique brutale et, surtout, des sensations de jeu absolument furieuses. C'est validé.