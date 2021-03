Discord : le rachat par Microsoft se précise, un accord bientôt signé ?

Il y a quelques jours, deux médias plus que sérieux affirmaient que Microsoft s'était montré intéressé pour racheter Discord, le célèbre système de messagerie particulièrement prisé des gamers : mieux encore, Phil Spencer aurait déjà approché la firme et souhaiterait l'intégrer à l'écosystème Xbox, ce qui pourrait s'avérer une arme de premier choix face à Sony et les autres constructeurs. Et on ne parle pas d'une petite acquisition puisque l'entreprise serait prêt à débourser... dix milliards de dollars.



Aujourd'hui, au tour du célèbre Wall Street Journal d'apporter sa pierre à l'édifice : ce dernier déclare d'un accord pourrait être conclu dès avril 2021 - le mois prochain, donc. Un rachat qui risque de faire du bruit s'il se concrétise, bien qu'il soit possible que Discord refuse : ceci dit, avec la somme exorbitante de dix milliards de dollars en jeu, il ne serait pas étonnant que l'organisation cède assez facilement.



On rappelle que Microsoft vient tout juste de lâcher 7,5 milliards de dollars pour racheter Bethesda et l'intégralité de ses franchises, de The Elder Scrolls à Fallout en passant par Dishonored, DOOM ou encore Prey. La firme de Redmond semble particulièrement déterminée à dominer l'industrie du jeu vidéo.