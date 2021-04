Discord : malgré les 10 milliards de dollars, le rachat par Microsoft ne se ferait finalement pas

Depuis plusieurs semaines, les bruits de couloirs autour d'un rachat de Discord par Microsoft se faisaient de plus en plus insistants. Mais parce que l'industrie du jeu vidéo est souvent imprévisible - et qu'on vous avait bien dit de prendre tout cela avec des pincettes ! - le Wall Street Journal, celui même qui avait avancé la rumeur initiale, déclare quePourtant, toujours selon les rumeurs (plutôt fondées, en plus), Microsoft aurait tout de même mis sur la table dix milliards de dollars , 2,5 milliards de plus que pour l'acquisition de Bethesda prononcée il y a quelques mois. Une sacrée somme qui n'aurait donc pas séduit Discord, que Phil Spencer aurait apparemment voulu intégrer à l'écosystème Xbox : enfin, nEncore une fois, il convient de ne pas prendre tout cela pour argent comptant, le Wall Street Journal ne demeurant une source officielle malgré son statut de média d'envergure plutôt fiable.