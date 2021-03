Discord : Microsoft serait prêt à allonger 10 milliards sur la table pour racheter la firme

Microsoft qui serait sur le point de racheter Discord ? Telle est la nouvelle qui circule en ce moment, notamment depuis que les sites Bloomberg et GamesBeat ont publié en même temps un article chacun de leur côté qui fait état de pourparlers entre le géant américain et le célèbre logiciel de messagerie instantanée. Si Microsoft n'est pas le seul acteur à s'intéresser de près à Discord (Amazon et Epic Games ont déjà tenté une approche), le nom de Microsoft est à prendre au sérieux, puisque selon les deux médias, la firme de Redmond aurait d'ores et déjà fait une offre de 10 milliards de dollars pour mettre la main dessus. Si la somme est pharaonique (on rappelle que Bethesda et la maison-mère Zenimax ont été racheté pour 7,5 milliards de dollars), rien de bien surprenant quant à l'appétit vorace de Microsoft, qui détient déjà Teams, Skype et LinkedIn, sachant que dans la course de rachat de Tik-Tok, la société était bien placée également.



Selon les informations données par Bloomberg et GamesBeat, Phil Spencer (le patron de Xbox) aurait déjà rencontré les dirigeants de Discord, expliquant l'envie d'intégrer le service dans l'écosystème Xbox, qui opère de grands changements depuis plusieurs mois maintenant. On rappelle qu'avec sa levée de fonds de 140 millions de dollars en décembre dernier, Discord est aujourd'hui évalué à environ 7 milliards de dollars. Et depuis la pandémie de COVID et les nombreux confinements à travers le monde, Discord a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions de dollars en 2020, contre 45 millions de dollars en 2019. Toujours en parlant de chiffre, sachez que 140 millions de personnes environ utilisent Discord activement tous les mois, ce qui représente une augmentation de plus de 50% en un an. Malgré cela, Discord n'est pas encore allé jusqu'au bout de ses ambitions, notamment la distribution de jeux vidéo avec un service d'abonnement.