Devil May Cry 5 Special Edition : une date pour la version physique sur Xbox Series X et PS5

Devil May Cry 5 : Special Edition ferait l'objet d'une version physique sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5, on ignorait quand. Capcom a fini par cracher le morceau, puisque l'éditeur japonais vient d'annoncer sur Twitter qu'elle sera disponible à partir du 1er décembre prochain. On rappelle qu'en dématérialisé, le jeu arrivera sur les Xbox Series dès le 10 novembre prochain, alors que la PS5 devra patienter deux jours de plus (12 novembre) aux Etats-Unis et au Japon, voire une semaine (19 novembre) en Europe.



Pour mémoire, sur les consoles next-gen, Devil May Cry 5 : Special Edition proposera le ray tracing et la spatialisation du son, sans oublier tout un tas d'ajouts au niveau du contenu - le mode Turbo, le mode Chevalier Sombre Légendaire, les bonus de l'édition Deluxe et du Color Pack EX, ainsi que Vergil en personnage jouable. Bref, de quoi régaler les puristes.





The physical version of #DevilMayCry 5 Special Edition launches Dec 1st!



If going digital is more your SSStyle, it'll be available for download from Nov 10th for Xbox Series X|S and Nov 12th for PS5. pic.twitter.com/jHah4y2S4c — Devil May Cry 5 Special Edition (@DevilMayCry) 13 octobre 2020

