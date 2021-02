Demon Slayer : la première vidéo de gameplay vient de tomber, c'est du Naruto Ninja Storm puissance 10 !

Kimetsu no Yaiba : Hinokami Keppuutan, le jeu vidéo Demon Slayer développé par CyberConnect2 vient de révéler sa toute première vidéo de gameplay, à l'occasion d'un livestream qui s'est déroulé au Japon. Si l'événement était réservé uniquement au Japon (le livestream était region locked), on a néanmoins pu contourner le problème et revenir avec des extraits de ce jeu de baston qui semble reprendre la structure même des jeux de baston Naruto Ninja Storm. Il faut dire qu'il s'agit du même studio aux commandes, le célèbre CyberConnect2, qui nous avait fait une sortie de route avec Dragon Ball Z Kakarot l'année dernière. Mais qu'importe, ils sont là pour nous faire oublier cet Action-RPG open world un brin raté pour revenir à leur savoir-faire.









Cette vidéo de gameplay nous permet de constater que les combats se feront en équipe de deux, avec un perso en soutien, tandis que les affrontements se feront dans des arènes fermées autour d'un point circulaire. Comme un air de déjà-vu ? C'est pas faux, mais il faut dire que la formule Naruto Ninja Storm s'adapte parfaitement à Demon Slayer, sachant que les animations semblent encore plus poussée et le rythme de jeu encore plus frénétique qu'auparavant. En attendant d'en savoir davantage, on sait que ce Demon Slayer proposer un mode Story, avec la possibilité de jouer le héros principal, le jeune Tanjiro. La sortie de ce Demon Slayer Kimetsu no Yaiba : Hinokami Keppuutan est attendue pour 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.





Pour rappel, Demon Slayer est 120 millions de mangas vendus rien qu'au Japon, le plus gros succès de l'année 2019 et 2020, tandis que le film d'animation est devenu le plus gros succès au box office japonais, puisqu'il est parvenu à détrôner Le Voyage de Chihiro d'Hayao Miyazaki, installé depuis 2001. En décembre 2020, les ventes autour de la franchise auraient généré au moins 270 milliards de yens (2,6 milliards de dollars) de profits au Japon.





Biiim, première vidéo de gameplay de DEMON’S SLAYER by CyberConnect2. On sent l’héritage Naruto Ninja Storm en puissance, mais au moins, on est loin du rendu flingué de DBZ Kakarot. Clairement, c’est l’équipe B qui s’était chargée du jeu. @JeuxActu pic.twitter.com/VxNSyLKqSN — Maxime CHAO (@MaximeChao) 14 février 2021

