Demon Slayer : au tour de Kyojuro Rengoku de nous montrer sa toute puissance

Aniplex et CyberConnect2 poursuivent la campagne promotionnelle du très attendu Demon Slayer : Hinokami Keppûtan, prévu sur PC, PS5, PS4 et famille Xbox cette année, du moins au Japon. Il est question aujourd'hui de découvrir la toute puissance de Kyojuro Rengoku, reconnaissable par sa grande chevelure feu et ses sourcils fourchus. Si ce gameplay trailer nous permet de découvrir l'ensemble de ses attaques, c'est aussi l'occasion de varier de décor puisqu'on peut enfin voir autre chose que la forêt, même si ce nouveau stage n'impressionne guère en termes d'originalité et d'effet waouh.