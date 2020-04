Death Stranding : le mode photo sous toutes ses coutures en trailer

Le mois de juin sera marqué par l'arrivée d'un certain Death Stranding sur PC : après plusieurs mois d'exclusivité PS4, le hit de Kojima Productions débarquera donc dans une mouture débridée comportant notamment toutes les mises à jour sorties jusque-là, dont un mode Photo particulièrement croustillant.Death Stranding ne se cache effectivement pas d'avoir des panoramas parfois somptueux et autres situations abracadabrantes qu'il sera désormais possible de capturer dans les moindres détails : un premier trailer vient justement d'être diffusé pour mettre en avant cette feature inédite dont la PS4 pourra également profiter grâce à l'update dédiée. Comme ça, il y en aura pour tout le monde.On rappelle que l'aventure de Sam Porter Bridges sera disponible sur PC, et plus précisément sur Steam, dès le 2 juin 2020.