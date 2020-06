Death Stranding : "C'est une réussite", Kojima s'exprime sur la rentabilité du jeu

Nous avons tout à fait dépassé le cap que nous devions franchir pour être dans le vert, y compris le recouvrement des coûts de développement, donc je dirais que c'est une réussite. [...] Il y a encore la version PC à venir et nous sommes suffisamment en sécurité pour commencer la préparation de notre prochain projet. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter."

Sorti en novembre dernier, Death Stranding est une œuvre qui a divisé énormément : le concept absolument unique d'Hideo Kojima a marqué les esprits, en bien comme un mal, et s'est imposé comme l'un des événements majeurs de 2019. Mais concrètement, qu'ont donné les ventes aux quatre coins de la planète ? La firme japonaise n'a jamais dévoilé de chiffres : pire encore, une rumeur laissait entendre que les scores étaient plutôt mauvais pour une notoriété de cette envergure. Aujourd'hui, au cours d'une interview avec Livedoor (traduit par VGC ), le créateur de Metal Gear Solid s'exprime enfin sur les retombées de son nouveau rejeton et permet d'y voir (un peu) plus clair.Sans donner un seul nombre, Kojima San confirme alors que Death Stranding est rentable (on ne connait malheureusement pas son budget, donc aucune estimation n'est possible) : mieux encore, la version PC prévue le 14 juillet 2020 devrait renflouer les caisses encore davantage. Le studio nippon travaille donc sereinement sur un autre jeu : il ne reste plus qu'à savoir de quoi il s'agit...