Dead Island 2 : le jeu est un joli succès, les derniers chiffres de ventes révélés

Un an déjà qu'est sorti Dead Island 2, un jeu qui aura mis son temps à arriver (plus de 10 ans d'attente) et dont l'accueil plutôt positif aura permis de lui offrir un joli lancement. Mais qu'en est-il après plus de 12 mois à tenter de séduire les joueurs sur PC et consoles. Selon Embracer, le groupe qui détient l'éditeur Deep Silver, Dead Island 2 est un joli succès avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus. C'est à travers les résultats financiers du groupe que l'information est sortie, avec un petit focus via un tweet de circonstance, sachant que le jeu risque de faire encore mieux puisqu'il vient de sortir sur Steam il y a quelques semaines à peine (depuis le 22 avril 2024) après un an d'exclusivité sur l'Epic Games Store. C'est évidemment tout le mal qu'on lui souhaite.