Dead Island 2 : présentation de Ryan, l'un des slayers du jeu, on dirait John Cena

Avec sa (nouvelle) date de sortie calée au 28 avril 2023, Dead Island 2 a encore pas mal de temps pour étaler sa campagne promotionelle. Aujourd'hui, les développeurs de Dambuster Studios ont décidé de présenter les principaux protagonistes par le biais de vidéos personnalisées. On commence donc par Ryan, aux allures de John Cena, et qui semble être à l'aise avec les armes lourdes, comme les marteaux à longue portée. Extrêmement courte (même pas 30 secondes), la vidéo ne nous apprend pas grand-chose sur le personnage, sa personnalité, ses préférences et son passif avec ces zombies. On espère que les prochaines vidéos personnalisées seront plus intéressantes...