Dead Island 2 : le générique d'intro révélé, c'est ambiance fin du monde

Doucement mais sûrement, la date de sortie de Dead Island 2 se rapproche, en vous rappelant qu'on pourra mettre la main dessus à partir du 21 avril 2023. Histoire de nous mettre dans de bonnes conditions, Deep Silver nous propose de découvrir la scène d'ouverture du jeu, celle qui nous dévoile une ville de Los Angeles ravagée par le chaos et l'invasion des zombies. D'ailleurs, on ne voit aucun mort-vivant dans cette cinématique créée par le studio ELASTIC, mais des lieux iconiques de la Cité des Anges après le passage d'infectés. Hollywood Boulevard est déserté et ensanglanté, les plus belles villas de stars sont abandonnées, nous permettant d'entrer dans les demeures des plus riches, mais gare aux undeads qui traînent...