Dead Island 2 : voici les 11 premières minutes du jeu, du gameplay bien gore en 4K

Nous sommes à dix jours de la sortie si attendue de Dead Island 2 et nos confrères de chez IGN.com ont eu l'exclusivité de faire découvrir les 11 premières minutes du jeu. L'occasion de faire connaissance avec le personnage qu'on va pouvoir incarner, savoir comment il va se retrouver dans ce Los Angeles infesté de zombies, mais aussi profiter de ces hectolitres de sang qui vont tâcher l'écran à de multiples reprises. La première rencontre avec ce grand gaillard qui va combattre des hordes de morts-vivants se fait dans un avion qui s'est crashé. Notre bonhomme est blessé et doit surtout trouver un moyen de s'extirper de la carcasse de cet avion en feu. Il est sévèrement blessé et doit aussi trouver un moyen de se soigner, sous peine de perdre énormément de sang, et par la même occasion la vie. L'ambiance de ces premières minutes est apocalyptique, avec un ciel assombri par les flammes et les cris de personnes se faisant dévorer par ces zombies assoiffés de sang et de cervelle. Et cette séquence de gameplay en 4K nous permet de constater que le jeu proposera une vraie storyline, avec des personnages à croiser, à sauver et pas uniquement des undeads à démembrer. Visuellement assez propre, Dead Island 2 va se démarquer par sa technologie de démembrement qui va permettre de massacrer du zombie de mille et une manière différentes. Bon allez, trêve de blabla, place à la vidéo.La sortie de Dead Island 2 est attendue pour le 21 avril prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.