Dead Island 2 : un trailer final bien gore et non censuré, ça gicle de partout

Plus que quelques jours avant la sortie du très attendu Dead Island 2 (10 ans de tout de même), et du côté de Deep Silver, on a décidé qu'il était temps de dévoiler le fameux trailer de lancement. Une dernière bande annonce pour la route, afin de nous rappeler l'histoire, mais aussi les enjeux de jouer un homme qui a été immunisé contre le virus du zombie. Du coup, puisqu'il ne craint pas d'être mordu il peut se balader dans un Los Angeles infesté de morts-vivants, ce qui sera son terrain de jeu pour faire gicler le sang comme jamais auparavant. Mais cette vidéo a aussi pour but de nous rappeler qu'il existe mille et une manières différentes de défourailler un zombie, puisque le jeu mise sur la variété des armes et des exécutions. Après autant d'années d'attente et des reboots de développement, Dead Island 2 sera-t-il à la hauteur des attentes ? Réponse le 21 avril prochain sur PC, PS5, Xbox Series X, PS4 et Xbox One.