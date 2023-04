Dead Island 2 : déjà un million de copies vendues en un week-end, le succès est colossal !

Dead Island 2 a peut-être mis 10 ans à sortir, mais il était attendu par toute une communauté. Deep Silver vient en effet d'annoncer que le jeu s'est déjà écoulé à plus d'un millions d'exemplaires pour son premier week-end d'exploitation (trois jours très exactement. Le succès est donc colossal et l'éditeur allemand en profite pour révéler d'autres chiffres que voici :

- 11 millions d’heures jouées au total.

- 28 millions morts de joueurs au total (soit deux fois plus que le nombre d’habitants de Los Angeles).

- 45 millions de zombies tranchés en deux.

- 756 millions de démembrements.

- 1,1 milliard de zombies massacrés.



On rappelle que sur Metacritic, Dead Island a terminé sa course à 74%, une note correcte mais pas extravagante, aussi parce que le jeu accuse un gameplay un peu trop old school, lié sans doute à sa production chaotique. Mais pour un titre qui s'apparentait à un projet Frankenstein, il s'en sort plutôt pas mal.