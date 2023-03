Dead Island 2 : voici 14 min de gameplay PEGI 18, c'est super violent mais jouissif !

Nous sommes à un peu moins de 2 mois de la sortie tant espérée de Dead Island 2, et le studio Dambuster a souhaité prendre la parole pour donner des nouvelles de son FPS. C'est par l'intermédiaire du coup d'une vidéo de gameplay de 14 minutes que le gameplay est à nouveau décortiqué. Tout d'abord, on apprend que cette partie du jeu se situe dans le quartier de Bel-Air de Los Angeles, un lieu rendu populaire par la série de Will Smith bien évidemment. Mais ici, la famille Banks a été remplacée par des zombies aux mouvements très lents, ce qui laisse le temps au joueur de choisir son arme pour les défourailler. Attention, le jeu ne fait clairement pas dans la dentelle, et vire même au très gore, sachant que Dead Island 2 propose une technologie de démembrement, permettant de broyer des os, trancher des zombies et même faire flamber la chair. Il est aussi précisé que les zombies seront représentés à travers plusieurs types différents : des Zombies Standards (Contaminés, Traînards, Sprinteurs), des Variants (Contaminés Grenadiers) et des Apex (des zombies hyper mutés). Tous sont dotés de pouvoirs uniques et d’une personnalité bien à eux. Dans cette vidéo, on peut aussi voir le mode "Colère Sanguinaire" qu'il est possible de déclencher comme attaque suprême, puisque le personnage est certes infecté, mais immunisé par le virus du zombie.



La sortie de Dead Island 2 est attendue pour le 21 avril prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.