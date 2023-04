Test Dead Island 2 : les notes sont tombées, c'est correct mais pas extraordinaire

Après plus de 10 ans d'attente, Dead Island 2 est enfin une réalité. Le jeu de Deep Silver arrivera certes le 21 avril prochain, mais les médias ont eu le feu vert de la part de l'éditeur pour lâcher leur avis définitif sur un titre qui aura connu moult péripéties avant de voir le jour. En se rendant sur Metacritic, on constate une note de 75% dans sa version PS5 , moyenne obtenue sur 32 reviews recensées au moment où l'on pose ces lignes. Si tout le monde s'accorde à dire que le jeu est plutôt agréable à regarder, c'est plutôt du côté du gameplay où c'est mi-figure mi-raison. Beaucoup reprochent au jeu une structure trop basique, avec des déplacements un peu trop lents. Le tout est cependant compensé par un plaisir non dissimulé de buter du zombie de mille et une façons différentes, avec ce système de démembrement assez fun. Reste que le jeu est répétitif mais que la satire de Los Angeles peut équilibrer les choses. En attendant notre verdict qui tombera ce soir ou demain matin, voici l'avis des confrères.

God is a Geek : 8.5/10

Bien qu'il souffre de quelques problèmes intéressants, Dead Island 2 remet du plaisir et du chaos bien nécessaires dans le bac à sable de l'apocalypse zombie.



COGconnected : 8.4/10

Dead Island 2 est sanglant et horrible, avec une action ridiculement divertissante. Il a juste assez de narration et de satire sociale pour faire avancer le jeu, et suffisamment de profondeur, de systèmes et de mécanismes pour rendre le meurtre de milliers de zombies attrayant pour son temps d'exécution substantiel. Dead Island 2 n'est peut-être pas la piscine la plus profonde de Bel Air, mais y jouer a été le plaisir le plus créatif et le plus effrayant que j'ai eu avec un jeu de tir depuis un certain temps.



Player2 : 8.3/10

Une surprise délicieusement sanglante, Dead Island 2 s'élève au-dessus de son développement infernal pour offrir le genre de comédie d'horreur rarement vue dans l'industrie. Il ne brise pas le moule, mais il offre une pure joie campy imbibée de sang du début à la fin.





Screen Rant : 8/10

Dead Island 2 s'avère être une version totalement étoffée et pleinement réalisée de ce que Dead Island peut être avec des mécanismes et un gameplay modernes.



Twinfinite : 8/10

Dead Island 2 devrait servir d'exemple brillant pour les deux jeux qui sortent de l'enfer du développement et les suites avec un énorme écart de temps. Je suis sûr qu'une partie de mon amour pour l'original est due à la nostalgie, et je ne pourrais probablement jamais y revenir. Mais chaque fois que j'ai repensé au premier jeu dans ma tête au cours de la dernière décennie, Dead Island 2 est absolument le jeu que j'ai imaginé. Si seulement plus de suites pouvaient être faites de manière aussi experte.



VGC : 8/10

Les meilleurs jeux posent des questions importantes. Dans le cas de Dead Island 2, cette question est : "Pensez-vous que c'est drôle de couper des zombies en morceaux ?" Si la réponse est oui, alors Dead Island 2 est une joie.



JV : 16/20

Dead Island 2 ne révolutionne ni la saga, ni le jeu de survie, mais assure l’essentiel. Dambuster Studios offre aux fans de survivalisme en milieu zombies un périple sanglant et ensoleillé au cœur d’une Cité des Anges repeinte en rouge. Mutiler du décharnés n’a jamais été aussi brutal et le plaisir ressenti aussi viscéral. Ce FPS n’est pas parfait, loin s’en faut, et souffre d’une certaine répétitivité qu’il tente de gommer avec une générosité indéniable. La franchise Dead Island est bel et bien de retour, un retour fracassant par la grande porte !



GamerGen : 16/20

Dead Island 2 est un terrain de jeu bien pensé, amusant tel qu’il est, misant tout sur son gameplay qui arrive à être très fun et varié grâce aux armes et à l’environnement. Un FPS surtout à l’arme blanche gore et violent, souvent un peu idiot, mais qui fonctionne du début à la fin grâce à quelques bonnes idées.

Game Informer : 7.8/10

Ce jeu ne restera pas longtemps avec moi, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Avec Dead Island 2, Dambuster Studios demande peu au joueur – seulement que vous profitez d'une bonne excuse pour tuer des zombies de manière de plus en plus sanglante pendant un week-end ou deux – et ce faisant, il tient la promesse de ce qu'est cette série. .



Destructoid : 7.5/10

Et pourtant, avec Dead Island 2, Dambuster Studios a livré une suite qui améliore énormément l'original décrié.



IGN : 7/10

Dead Island 2 est un festival de gore hilarant et une aventure de tueur de zombies compétente, mais manque de créativité en dehors de son grand sens de l'humour.



Push Square : 7/10

En fin de compte, cependant, Dead Island 2 est une surprise rafraîchissante au milieu de la liste des versions 2023. C'est une expérience amusante et simple de zombie-slasher qui peut être déçue par ses éléments RPG sans intérêt et son cycle de butin ennuyeux, mais qui compense largement avec son cadre tueur, son combat au corps à corps brutal et ses graphismes époustouflants. Bien que nous soupçonnions que certains seront déçus par la taille du jeu après toutes ces années, nous avons trouvé qu'il était tout à fait revitalisant de trouver une expérience AAA qui respecte votre temps et, plus important encore, ne dépasse pas son accueil. À l'époque des RPG de 300 heures, il est bon de savoir que certains jeux sont là pour s'amuser, pas longtemps.



Gamepressure : 7/10

Les lignes spirituelles, le système d'armes et les options de personnalisation de combat de Dead Island 2 le sauvent de l'obscurité, mais espérons que le prochain épisode offrira beaucoup plus de variété et de créativité pour rivaliser avec les autres titres de zombies qui le font mieux.



GameWatcher : 7/10

Le combat viscéral de Dead Island 2 peut vous entraîner sans effort dans la zone lorsque vous coupez, tirez et donnez des coups de pied aux zombies tout en vous assurant qu'ils se dirigent vers l'au-delà avec moins de membres attachés. Un système de mise à niveau simple mais efficace vous donne les moyens de contrer n'importe quel ennemi, tandis que son arsenal varié d'armes de mêlée et à distance garde les choses intéressantes pendant un bon moment. La répétition s'installe inévitablement bien avant que vous rouliez des crédits, se reflétant à la fois dans ses objectifs de mission sans inspiration et dans la façon dont vous éliminez les adversaires. Son récit décousu et confus ne lui rend pas service non plus, mais, tant que vous vous concentrez sur le meurtre de zombies, il y a certainement du plaisir à avoir ici.



VideoGamer : 7/10

Dead Island 2 est le cousin bruyant, bruyant et vibrant de Dying Light 2, avec un système de combat charnu, des personnages insupportables et un monde beaucoup plus petit mais densément peuplé.



WellPlayed : 7/10

Dead Island 2 est tout à fait le tueur de zombies sanglant qu'il veut être. Mais aussi agréable et solide soit-il, les problèmes de répétition et la boucle de gameplay l'empêchent d'être le jeu qu'il aurait peut-être pu être.



CD-Action : 7/10

Dead Island 2 ne prétend pas être autre chose qu'un simple jeu vidéo, même pour un instant. Chacun de ses éléments, de l'histoire fade aux environnements, a pour but de rendre amusantes les têtes de zombies fracassantes. Le problème est qu'après quelques heures, ce plaisir commence à céder la place à la répétitivité.



Gameblog : 6/10

Dead Island 2 nous fait vivre une aventure à deux vitesses. La première moitié du jeu ne brille pas vraiment. Elle se révèle fastidieuse à cause de son rythme monotone, et de quêtes pas folichones dans des décors peu inspirés. Heureusement, on profite de plus en plus du jeu lorsque notre arsenal et nos aptitudes s'étoffent durant la seconde partie de l'aventure. Le jeu offre de très bons moments d'actions et plusieurs zones sont vraiment agréables à parcourir. Le scénario finit par dévoiler son potentiel, même s'il ne se donne pas les moyens d'atteindre des sommets à cause de son final expéditif. Au final, Dead Island 2 sait se montrer amusant, pas sur l'intégralité de l'épopée, mais par séquences plus ou moins denses. C'est déjà pas mal pour un titre qu'on pensait il y a encore quelques temps, ne jamais voir le jour.



Digital Trends : 6/10

Je me suis autant amusé ici que j'aurais eu à regarder un film B schlocky, mais Dead Island 2 ne fait pas grand-chose pour faire avancer le genre zombie bondé (et daté). Un récit décevant et un manque général de créativité dans la conception de la mission m'ont laissé affamé pour un repas plus substantiel. Il y a un démantèlement perspicace du privilège américain quelque part dans l'arsenal de Dead Island, un avantage qui s'est peut-être atténué avec l'âge. Pour que la série survive une autre décennie, il faudra peut-être frapper la meule et fabriquer un point qui peut réellement percer la peau.





Gamer.no : 6/10

Dead Island 2 est très amusant de temps en temps lorsqu'il est joué avec un ami, mais le jeu souffre d'un manque évident de développement d'histoire significative et de gameplay qui semble assez identique de temps en temps.



GAMINGbible : 6/10

Là où Dying Light offre un parkour élégant et Resident Evil nous offre un gameplay d'horreur de survie intelligent, Dead Island 2 n'a rien de substantiel pour équilibrer les vagues sans fin de mangeurs de chair. Cela satisfera sans aucun doute votre soif de sang, mais il ne faudra pas longtemps avant que vous ayez envie de quelque chose d'un peu plus charnu.



Hey Poor Player : 6/10

La période de gestation prolongée de Dead Island 2 s'est finalement terminée par une suite familière, évitant les pâturages imprévisibles et inconfortables de Banoi pour une version monstrueuse de Los Angeles. Dead Island 2 sera un jeu agréable pour les fans de l'original avec sa cavalcade d'armes provoquant le chaos, ses guerres bourrées d'adrénaline avec les morts-vivants et ses nouvelles modifications et pièges sympas pour garder le massacre de zombies frais. Avant longtemps, cependant, il devient évident que Dead Island 2 souffre de problèmes de conception frustrants, comme vous piéger dans une zone jusqu'à ce que vous ayez éliminé tous les morts-vivants, ainsi que vous contraindre à effectuer l'une des quelques tâches extrêmement fastidieuses comme traquer les clés pour ouvrir les portes et les transformateurs pour ouvrir/fermer les portes.



Noisy Pixel : 6/10

Dead Island 2 consiste à briser des crânes et des os, mais il ne battra aucun record sanglant. À la fin de la journée, c'est juste un vieux plaisir stupide, tuer des zombies d'une manière sanglante avec vos copains. Le prix demandé élevé et le gameplay frustrant et déséquilibré m'empêchent de recommander cet achat le premier jour, mais je suis convaincu qu'il trouvera un jour ses repères parmi ses fans de tueurs de zombies.